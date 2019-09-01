Зеленский скоро вернется в «Квартал»: раскрыты подробности. ВИДЕО

01.09.2019 17:10

На этой неделе исполнилось 100 дней с того, как Владимир Зеленский пребывает на посту президента Украины. Традиционной для этой даты пресс-конференции президент не организовывал, зато дал интервью актеру Станиславу Боклану, с которым они вместе снимались в сериале «Слуга народа», пишет Политека.

Артист поинтересовался, скучает ли президент за прежней работой и друзьями с «Квартала», на что получил утвердительный ответ.

«Встречаться времени нет. Время на «алё» иногда появляется. Бывает, пишем смски друг другу в вотсапах», — рассказал президент.

Также Владимир Зеленский выразил желание посетить следующие выступления бывших коллег.

«Я хочу посетить «Квартал». Хочу. Я не мог поехать в Одессу на съемку, потому что у меня были дела. Но сейчас в «Украине» в октябре, я знаю, будут съемки «Квартала» и я хочу», — сказал он и добавил, что этот визит будет официальным.

«Просто, официально, как зритель. Как последний зритель. А может еще такая идея — выйти на сцену. Почему нет? Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги», — рассказал президент.