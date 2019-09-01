Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский скоро вернется в «Квартал»: раскрыты подробности. ВИДЕО

01.09.2019 17:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский скоро вернется в «Квартал»: раскрыты подробности. ВИДЕО

На этой неделе исполнилось 100 дней с того, как Владимир Зеленский пребывает на посту президента Украины. Традиционной для этой даты пресс-конференции президент не организовывал, зато дал интервью актеру Станиславу Боклану, с которым они вместе снимались в сериале «Слуга народа», пишет Политека.
Артист поинтересовался, скучает ли президент за прежней работой и друзьями с «Квартала», на что получил утвердительный ответ.
«Встречаться времени нет. Время на «алё» иногда появляется. Бывает, пишем смски друг другу в вотсапах», — рассказал президент.
Также Владимир Зеленский выразил желание посетить следующие выступления бывших коллег.
«Я хочу посетить «Квартал». Хочу. Я не мог поехать в Одессу на съемку, потому что у меня были дела. Но сейчас в «Украине» в октябре, я знаю, будут съемки «Квартала» и я хочу», — сказал он и добавил, что этот визит будет официальным.
«Просто, официально, как зритель. Как последний зритель. А может еще такая идея — выйти на сцену. Почему нет? Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги», — рассказал президент.



Теги: Донбасс, возвращение, Квартал 95, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх