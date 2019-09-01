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Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно

01.09.2019 15:38
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Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно

Украинский президент Владимир Зеленский срочно собирает важное совещание с участием руководства Верховной Рады, правительства и силовых структур. Согласно заявлению Офиса президента в социальной сети Twitter, встреча состоится в ближайший понедельник ровно в полдень, пишет Диалог.UA.
Остальных подробностей встречи в президентском офисе раскрывать пока не стали. Журналисты напоминают, что лишь накануне было избрано новое руководство Верховной Рады Украины, а также новый состав украинского правительства. Премьер-министром стал Алексей Гончарук. Кроме того, депутаты назначили главу ГПУ и председателя СБУ.



Теги: Донбасс, совещание, руководство, силовики, Зеленский
 
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