Большая приватизация: Что и как будут готовить к продаже в Украине

02.09.2019 19:25

Кабинет министров Украины должен подготовиться к этапу масштабной приватизации в стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с членами правительства заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Принять законопроект об аннулировании перечня объектов государственной формы собственности, которые не подлежат приватизации. Срок – до 1 октября 2019 года. Ответственные – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия», – заявил президент.

«Правительству – сформировать перечень стратегических объектов-предприятий, которые не подлежат приватизации. Конкретный список. Ответственные – Гончарук и Милованов. Передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества Украины для малой приватизации через аукционную систему ProZorro для продажи. Срок – до 1 декабря 2019 года», – продолжил Зеленский.

По его словам, также правительство должно начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации с привлечением инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. «Провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года», – резюмировал президент.

Глава государства также поручил Верховной Раде принять закон о концессиях, а также закон об аренде государственного и коммунального имущества до 1 октября 2019 года.

Источник: https://dnews.dn.ua