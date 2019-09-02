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Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки

02.09.2019 13:38
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Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки

Одесский горсовет рекомендует руководству школ сократить уроки на несколько минут из-за аномальной жары, установившейся в первых числах сентября. Как сообщает replyua.net, об этом заявила Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского горсовета.

На своей странице в Фейсбуке она написала, что всем школам рекомендовано сократить уроки до 35 минут. «Календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: сейчас 32. Поэтому рекомендуем школам сократить уроки до похолодания, по крайней мере, на первую неделю до 35 минут», - подчеркнула Буйневич. Кроме того, она напомнила, что в эти дни будут проходить всевозможные мероприятия и линейки на открытом воздухе, и руководство школ не должно их растягивать, чтобы школьники подолгу не находились на улице.



Теги: Донбасс, школа, уроки, жара
 
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