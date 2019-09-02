К концу недели в Украину придет осень: Синоптики озадачили прогнозом

02.09.2019 17:10

Уже ближе к середине этой недели в большинстве регионов Украины резко похолодает. Как передает replyua.net со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, в среду, 4 августа, холодный атмосферный фронт начнёт продвигаться с запада вглубь страны, и в большинстве областей похолодает примерно на 5 градусов.



Жаркая погода сохранится только востоке и на юге. 5 сентября, в четверг, холодный атмосферный фронт накроет уже всю Украину. Примечательно, что во многих регионах ожидаются резкие перепады температуры, которые будут сопровождаться дождями. Синоптики прогнозируют осадки на западе страны, а также местами на севере и в центре.



6 сентября, в пятницу, погодная картина практически не изменится, однако дожди пройдут в северных и западных областях. На западе будет 22-25 градусов. Такую же температуру синоптики обещают на севере страны. В центре, на востоке и на юге Украины ожидается от 24 до 28 градусов.