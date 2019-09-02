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Майк Пенс и Владимир Зеленский сделали срочное заявление: это коснется миллионов украинцев
Пенс и Зеленский обсудили вооруженный конфликт на востоке Украины и шаги по возвращению мира в украинское государство.
Также стороны обговорили предоставление военно-технической помощи Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет официальный сайт главы украинского государства, встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.
Встреча состоялась в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает "Диалог.UA".
Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Вице-президент Соединенных Штатов поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией.
Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, подчеркнув, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.
"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый Генеральный прокурор и новое молодое правительство.
Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", – заверил глава украинского государства. Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США.
Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе. Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с Президентом Дональдом Трампом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Варшава, Зеленский
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