Матиос уволен: новый генпрокурор начал «революцию», все подробности

02.09.2019 14:03

Новый генпрокурор Украины уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса

Генеральный прокурор Русла Рябошапка уволил главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. Об этом известно исходя из официального документа Генпрокуратуры:

«Генеральный прокурор Русла Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса», — цитирует выдержки из документа УП.

Напомним, согласно документу, которым располагает УП, приказом Рябошапки Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора и не только:

«…Уволен также с поста главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы».

Ранее, тогда еще замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что «не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом».

Источник: https://politeka.net