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Матиос уволен: новый генпрокурор начал «революцию», все подробности
Новый генпрокурор Украины уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса
Генеральный прокурор Русла Рябошапка уволил главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. Об этом известно исходя из официального документа Генпрокуратуры:
«Генеральный прокурор Русла Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса», — цитирует выдержки из документа УП.
Напомним, согласно документу, которым располагает УП, приказом Рябошапки Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора и не только:
«…Уволен также с поста главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы».
Ранее, тогда еще замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что «не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, увольнение, Генпрокуратура
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