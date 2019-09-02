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Новые досрочные выборы в Украине: у Зеленского расставили все точки, детали
Украинцев предупредили о проведении очередных досрочных выборов
Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает агентство Интерфакс-Украина.
В частности, речь идет о выборах в местные органы власти, которые хотят провести раньше запланированного срока.
Так, соратник президента Владимира Зеленского напомнил о позиции своей политической силы и подчеркнул, что «местные выборы надо проводить после завершения децентрализации».
«Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го», — заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии журналистам.
Стоит отметить, что ранее глава государства Владимир Зеленский намекнул на проведении досрочных местных выборов, которые, согласно украинскому законодательству, должны состояться в октябре 2020 года.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Зеленский
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