Новые досрочные выборы в Украине: у Зеленского расставили все точки, детали

02.09.2019 18:33

Украинцев предупредили о проведении очередных досрочных выборов

Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает агентство Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет о выборах в местные органы власти, которые хотят провести раньше запланированного срока.

Так, соратник президента Владимира Зеленского напомнил о позиции своей политической силы и подчеркнул, что «местные выборы надо проводить после завершения децентрализации».

«Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го», — заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что ранее глава государства Владимир Зеленский намекнул на проведении досрочных местных выборов, которые, согласно украинскому законодательству, должны состояться в октябре 2020 года.

Источник: https://politeka.net