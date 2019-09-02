ОщадБанк сделал важное заявление, это коснется тысяч украинцев

02.09.2019 12:00

Отныне жители и гости двух украинских городов - Энергодара (Запорожская область) и Черткова (Тернопольская область) - могут почувствовать преимущества безналичных оплат в транспорте.

Компания Mastercard в партнерстве с Ощадбанком при поддержке компании ВВМ-Групп и городских советов Энергодара и Черткова оборудовали городские маршрутные автобусы специальными валидаторами для оплаты проезда бесконтактными карточками любого банка различных платежных систем, устройствами с NFC, а также социальными карточками горожан, пишет Минфин.

Валидаторы располагаются в салоне или непосредственно рядом с водителем. Для оплаты проезда в автобусе пассажиру достаточно лишь поднести бесконтактную банковскую карточку, устройство с NFC или карточку горожанина к валидатору и дождаться звукового и светового сигнала.

Никаких дополнительных комиссий за бесконтактную оплату проезда не взимается. «Историю разумных городов в Украине Mastercard с партнерами начала еще 4 года назад, когда возможность бесконтактной оплаты проезда появилась в киевском метрополитене. С тех пор мы активно расширяем экосистему смарт-сети благодаря решением для удобных безналичных оплат в разных городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и других. Сегодня жители и гости еще двух украинских городов — Черткова и Энергодара — смогут воспользоваться быстрыми, удобными и безопасными оплатами в городских маршрутных автобусах.

Мы благодарны партнерам и местной власти за готовность к внедрению инновационных решений, которые совершенствуют инфраструктуру городов», — подчеркнул Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине. «Введение в нашем городе системы бесконтактной автоматизированной оплаты проезда будет способствовать не только оптимизации процесса перевозки жителей общественным транспортом, но и совершенствованию системы учета льготников.

Оснащение всех маршрутных автобусов города валидаторами позволит обеспечить максимально удобный способ оплаты проезда для всех категорий пассажиров. Уверен, что проект станет еще одним успешным шагом на пути к созданию современного умного города и обеспечения комфортных условий для жизни наших граждан», — подчеркнул мэр Энергодара Павел Музыка. «Современные способы оплаты проезда значительно упрощают процесс расчета и улучшают опыт пользования общественным транспортом. Теперь с помощью специальных валидаторов все чертковчане могут рассчитываться за проезд без наличных — только приложив свою банковскую карточку, смартфон или льготную карточку к валидатору.

Кроме того, с помощью карточек чорткивчанина и валидаторов можно точнее определить количество льготников и объемы льготных перевозок. Это один из шагов на пути к созданию города инноваций, города XXI века. Мы благодарны Masterсard и партнерам за то, что из многих украинских городов для внедрения инноваций они выбрали именно Чертков», — отметил Владимир Шматько, мэр Черткова. Банком-эквайером стал Ощадбанк. «В 2015 году Ощадбанк первым среди украинских банков в партнерстве с Mastercard начал внедрение технологии бесконтактной оплаты в общественном транспорте разных городов. Сегодня в этих передовых городов присоединились Энергодар и Чертков. Их жители уже могут оценить все преимущества удобных, быстрых и безопасных бесконтактных оплат не только в торговой сети, но и в маршрутных автобусах. Банк начинает выпуск бесконтактных муниципальных карточек, которыми можно будет оплачивать проезд», — отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

Городские маршрутные автобусы с возможностью безналичной оплаты проезда будут курсировать в Энергодаре по пяти маршрутам, проходящим по основным улицам города Молодежной, Казацкой, Воинов- интернационалистов, Строителей, Юности. В Черткове валидаторами оборудованы городские автобусы, которые курсируют шести маршрутам. Благодаря валидуванню муниципальных карточек от Ощадбанка будет осуществляться учет проезда в транспорте льготных категорий населения.

Такие карточки, выпускаемые на базе платежной бесконтактной карточки Mastercard, является многофункциональным финансовым инструментом и ключом к социальным программам. Карточку оснащен транспортным приложением для безналичного проезда. «Внедрение инновационных технологий и решений — основная цель компании. Мы очень гордимся партнерством с Ощадбанком и компанией Mastercard, благодаря усилиям которых каждый житель, даже небольшого города, может пользоваться современными и инновационными средствами оплаты.

Компания ВВМ-Групп будет продолжать внедрять современные средства автоматизации оплаты в наземном транспорте и других сферах обслуживания. В дальнейших планах компании — внедрение современной медицинской системы на базе банковских платежных карточек, что позволит значительно упростить и улучшить качество предоставления услуг в этой области», — подчеркнул Вадим Грищук, директор компании ВВМ-Групп.

В Украине инновационные решения с использованием технологии бесконтактной оплаты Mastercard в транспорте доступны в столичном метро и электричке, в фуникулере Киева, на двух линиях скоростного трамвая столицы, а также в трамваях Львова и муниципальных автобусах Мукачево и Ивано-Франковска. Стоит отметить, что ранее ПриватБанк разъяснил ситуацию со скрытой комиссией во время платежей.



Источник: www.dialog.ua