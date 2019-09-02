Отсутствуют интернет и телефонная связь: под Ясиноватой произошла авария

02.09.2019 17:48

Авария на транспортной сети привела к отсутствию междугородней, международной телефонной связи и интернета в неподконтрольных Украине Ясиноватой и поселке Красный Партизан. Об том сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР».

В «ведомстве» уточнили:

«С 14:20 в результате аварии на транспортной сети на участке Горловка — Ясиноватая отсутствует междугородняя, международная телефонная связь, а также услуга интернет для абонентов государственного предприятия „Комтел“ в Ясиноватой и поселке Красный Партизан».

Кроме того, недоступен выход на узел экстренных служб для абонентов «Феникс» в указанных населенных пунктах.

Источник: https://donpress.com