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Отсутствуют интернет и телефонная связь: под Ясиноватой произошла авария

02.09.2019 17:48
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Отсутствуют интернет и телефонная связь: под Ясиноватой произошла авария

Авария на транспортной сети привела к отсутствию междугородней, международной телефонной связи и интернета в неподконтрольных Украине Ясиноватой и поселке Красный Партизан. Об том сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР».

В «ведомстве» уточнили:

«С 14:20 в результате аварии на транспортной сети на участке Горловка — Ясиноватая отсутствует междугородняя, международная телефонная связь, а также услуга интернет для абонентов государственного предприятия „Комтел“ в Ясиноватой и поселке Красный Партизан».

Кроме того, недоступен выход на узел экстренных служб для абонентов «Феникс» в указанных населенных пунктах.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ясиноватая, Интернет, авария
 
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