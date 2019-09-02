Подорожание картошки в Украине: экономист рассказал, что будет с ценами

02.09.2019 07:10

Цены на картофель в Украине, которые этим летом выросли в 2-2,5 раза по сравнению с 2018 годом, в ближайшем будущем снизятся максимум на 2-3 гривни.

К декабрю стоимость картошки установится на уровне 10-12 грн/кг. Такой прогноз дал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, пишет Обозреватель.

"Сейчас мы видим самую высокую цену на картошку... ...Сильно падать она пока не будет. Возможно, гривни на 2-3. На оптовом рынке цена от 9-10 грн за кг для тех, кто готов закупать оптом. В магазинах средняя цена сейчас стартует от 15 грн. Возможно, она снизится до 12-13 грн", – допустил эксперт.

Дорошенко отметил, что до декабря цены на морковь и капусту традиционно вырастут и составят около 12-14 грн за кг. А картофель, по его прогнозам, останется самым дешевым из этого "овощного набора".

"Скорее всего, мы будем картошку покупать гривень по 10. Скорее, даже по 12 грн/кг", – спрогнозировал он.

Экономист напомнил, что в этом году в Украине выдался неурожай картофеля, хотя хорошо уродили многие другие культуры.

Однако, по его мнению, в этом есть и плюсы для аграрного рынка Украины.

"95% картошки в нашей стране всегда производилось для себя. Собирали, потому остатки продавали на рынке. Таким образом вся страна покупала довольно дешевую картошку. Но это была единственная культура, которая выращивалась для себя. Промышленным путем выращивалось только 5%. Уверен, что в 2020 году уже часть фермеров и небольших хозяйств начнут выращивать картофель", – пояснил Дорошенко.

Источник: https://from-ua.com