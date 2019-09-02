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ПриватБанк обрадовал всех украинцев хорошей новостью: теперь все будет по-другому
В сентябре предприниматели и корпоративные клиенты, открывшие счет для бизнеса в Приватбанке, смогут дополнительно получить золотые слитки от 2 до 10 г.
Об этом говорится в сообщении банка, передает Минфин. Что для этого нужно Для участия в программе «золотого» счета не нужно дополнительных регистраций, достаточно открыть счет на сайте pb.ua/start (что занимает в среднем всего 2-3 минуты), получить электронно-цифровую подпись и начать пользоваться любым из продуктов Приватбанка.
Все корпоративные клиенты банка и предприниматели в сентябре также автоматически станут участниками новой программы лояльности с розыгрышем одного из 100 промокодов на бесплатное оформление карты класса World для предприятия.
Карта класса World – это высокий уровень безопасности, скидки и уникальные сервисы, включая технологию бесконтактной оплаты. По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами Приватбанка пользуются 63,7% украинских юридических лиц и 73,8% частных предпринимателей.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, банк, золото, ПриватБанк
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