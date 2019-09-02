«Процесс начался»: Москалькова сделала заявление об обмене пленными

02.09.2019 16:30

Переговоры об обмене пленных граждан между Россией и Украиной продолжаются, сейчас требуется провести ряд юридических процедур.

Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен отметила:

«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся».

Источник: https://donpress.com