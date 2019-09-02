Решение Зеленского грозит украинцам катастрофическими последствиями: «будем как аборигены»

02.09.2019 16:16

Если мы впустим американцев в свои недра, это только пойдет на пользу Украине

Об этом заявил политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Это будет прекрасно, если мы впустим американцев в свои недра, потому что мы тогда наконец-то начнем их (наши недра) использовать с пользой для себя. Потому что мы за 28 лет не смогли закрыть свой энергобаланс, имея все необходимые ресурсы (газ, нефть, уголь, уран, возобновляемые источники энергии) и каждые десять лет тратим десятки миллиардов долларов на их импорт», — считает он.

По словам эксперта, разговоры о том, что американцы, китайцы или кто-то еще получит наши ресурсы выглядит по-жлобски.

«В духе «и сам не гам и другому не дам». А я считаю, что если мы не можем обеспечить добычу газа таким образом, чтобы хватало и себе, и на экспорт, то, значит, надо дать сделать это тем, кто это может сделать. Да, при этом они будут зарабатывать. Но и наш бюджет будет. Ибо за 28 лет мы не смогли обеспечить собственную добычу самостоятельно. Это факт, который говорит только об одном — чуда не будет, если мы и дальше будем цепляться за модель, которая тотально обнакротилась за 28 лет», — закончил он.

Под постом политолога люди поделились на два лагеря, одни поддержали такую идею эксперта, другие же отнеслись к ней с недоверием.

«Согласен! Наше общество больно социализмом.будем, как аборигены Аляски получать долю ренты «общенародного богатства недр», а то ее 28 лет получают олигархи», «Хорошо бы сначала огласить условия, на которых будем недра роздавать, а потом бы уже делить шкуру недобытого медведя», «Чем больше иностранных фирм будет работать на Украине тем меньше вероятность агрессии со стороны России», — писали пользователи сети.

Источник: https://politeka.net