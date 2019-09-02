- «Процесс начался»: Москалькова сделала заявление об обмене пленными16:30
- Решение Зеленского грозит украинцам катастрофическими последствиями: «будем как аборигены»16:16
- Украинцев предупредили об очередном повышении цен на сигареты15:49
- С 1 сентября в школах Украины введен предмет «Финансовая грамотность»15:35
- Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель15:17
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Матиос уволен: новый генпрокурор начал «революцию», все подробности14:03
- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
Решение Зеленского грозит украинцам катастрофическими последствиями: «будем как аборигены»
Если мы впустим американцев в свои недра, это только пойдет на пользу Украине
Об этом заявил политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.
«Это будет прекрасно, если мы впустим американцев в свои недра, потому что мы тогда наконец-то начнем их (наши недра) использовать с пользой для себя. Потому что мы за 28 лет не смогли закрыть свой энергобаланс, имея все необходимые ресурсы (газ, нефть, уголь, уран, возобновляемые источники энергии) и каждые десять лет тратим десятки миллиардов долларов на их импорт», — считает он.
По словам эксперта, разговоры о том, что американцы, китайцы или кто-то еще получит наши ресурсы выглядит по-жлобски.
«В духе «и сам не гам и другому не дам». А я считаю, что если мы не можем обеспечить добычу газа таким образом, чтобы хватало и себе, и на экспорт, то, значит, надо дать сделать это тем, кто это может сделать. Да, при этом они будут зарабатывать. Но и наш бюджет будет. Ибо за 28 лет мы не смогли обеспечить собственную добычу самостоятельно. Это факт, который говорит только об одном — чуда не будет, если мы и дальше будем цепляться за модель, которая тотально обнакротилась за 28 лет», — закончил он.
Под постом политолога люди поделились на два лагеря, одни поддержали такую идею эксперта, другие же отнеслись к ней с недоверием.
«Согласен! Наше общество больно социализмом.будем, как аборигены Аляски получать долю ренты «общенародного богатства недр», а то ее 28 лет получают олигархи», «Хорошо бы сначала огласить условия, на которых будем недра роздавать, а потом бы уже делить шкуру недобытого медведя», «Чем больше иностранных фирм будет работать на Украине тем меньше вероятность агрессии со стороны России», — писали пользователи сети.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, американец, земля, Зеленский
- Парламент отдал землю народу
- БЮТ: наши члены избиркомов пришли на участки. И трезвые
- Лановой рассказал, по какой схеме дерибанят украинскую землю
- В Донбассе избирательным штабом объединенной оппозиции будет руководить человек, находящийся под следствием
- Янукович проконтролировал строительство аэропорта в Донецке
- В Донецке уверяют, что политические убеждения не повлияют на способность самолетов летать и приземляться
- Послезавтра пять районов Донецка останутся без воды16:00
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- «Процесс начался»: Москалькова сделала заявление об обмене пленными16:30
- Решение Зеленского грозит украинцам катастрофическими последствиями: «будем как аборигены»16:16
- Послезавтра пять районов Донецка останутся без воды16:00
- Украинцев предупредили об очередном повышении цен на сигареты15:49
- С 1 сентября в школах Украины введен предмет «Финансовая грамотность»15:35
- Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель15:17
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери