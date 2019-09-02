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С 1 сентября в школах Украины введен предмет «Финансовая грамотность»
Посчитать свои карманные деньги для каждого человека не проблема. А вот правильно распорядиться ими не каждый сумеет. Украина находится на последнем 30-м месте в рейтинге финансовой грамотности населения. Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования USAID, которые презентовала замруководителя проекта Юлия Витка. Нацбанк и USAID разработали учебники для школьников, чтобы искоренить финансовую неграмотность в стране. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «Сегодня».
Некоторые люди отказываются от «мелочи» на сдачу в магазине, так как считают, что из тех копеек ничего уже «не выкроишь». Специалисты считают, что финансовая неграмотность обезоруживает человека в быту, делает его пассивным в обществе, иногда приводит его к состоянию бомжа в материальном смысле этого слова. Поэтому государство позаботилось о будущем наших детей и ввело в школе курс по финансовой грамотности. С первого сентября направление "Финансовая грамотность" будут изучать в школах по всей Украине минимум 37 тысяч детей, из которых 17 тысяч учатся в 2—9-х классах, а 20 тысяч — в 10-х.
По результатам общенационального исследования, около 70% взрослых украинцев хотели бы, чтобы их детей учились распоряжаться личными финансами еще со школьных лет. Новый школьный предмет "Финансовая грамотность" может и должен оказаться весьма полезным и эффективным для учеников.
Теги: Донбасс, финансы, школа
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