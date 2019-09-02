«С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев

02.09.2019 17:33

На прошлой неделе исполнилось 100 дней президентства Владимира Зеленского. Пресс-конференции он не организовывал, но дал интервью актеру Станиславу Боклану, с которым они вместе снимались в сериале «Слуга народа».

«Я как-то пошутил, что осенью урожая не будет потому, что весной не было посадки. Когда все вдруг проснутся и поймут, что все, кто заслужили это, получили по полной?» — задал вопрос Боклан.

Президент выразил уверенность в том, что ждать обещанных «посадок» долго не придется.

«Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Антикоррупционный суд. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется», — сказал Владимир Зеленский.

И добавил, что родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить.