«С вещами на выход»: Гончарук выставил жесткий ультиматум чиновникам

02.09.2019 20:02

Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что на протяжении ближайшего времени в министерствах будут сформированы команды, а недостойные своего места менеджеры будут уволены.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на украинский «Интерфакас», глава украинского правительства сообщил, что до конца сентября будет полностью готова программа Кабмина.



Более детально Гончарук рассказал во время встречи украинского лидера с членами Кабинета министров Украины, руководством украинского парламента, а также главных правоохранителей нашей страны. Таким образом, новый глава правительства Украины подчеркнул, что перед ним и всем Кабмином стоит весьма сложная задача, которая связана с оценкой эффективности того, что на самом деле происходило.



Помимо того, он пригрозил неэффективным менеджерам и людям, которые связаны с влиянием политических сил, увольнением. Кроме того, Гончарук акцентировал внимание на том, что такая программа будет создаваться, применяя электронные IT-инструменты. Следовательно, ее можно будет потом измерять по показателям, чтобы общество видело и могло все контролировать онлайн.