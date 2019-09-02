Украинцев предупредили об очередном повышении цен на сигареты

02.09.2019 15:49

В Украине в июле прошло последнее повышение акциза на сигареты в 2019-м. Однако уже в следующем году его снова увеличат как минимум на 20%. А если примут решение также учитывать и уровень инфляции, общее подорожание может составить около 10 грн за пачку.

Как изменятся цены на сигареты и почему Украина стала родиной табачной контрабанды выяснил OBOZREVATEL.

Сигареты продолжат дорожать

Если раньше со 1000 сигарет нужно было заплатить акциз в размере 693,5 грн (13,8 грн с каждой пачки), то с 1 июля – уже 756 грн, или 15,12 грн за пачку. Подорожание с июля составило минимум 1,32 грн за каждую пачку.

В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.

Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции.

В следующем году акциз увеличат на 3 грн за пачку. В то же время стоимость сигарет в розницу может прибавить от 3 до 5 грн. И это при условии, что на этот раз добавлять к цене размер инфляции не будут. В противном случае суммарное подорожание (также увеличиваются и расходы табачников в связи с девальвацией гривни, ростом зарплат и т.д.) может составить около 10 грн.

Табачная проблема Европы: Украину заполонили контрафактные сигареты

Около 5 млрд грн недополучит государственный бюджет в 2019-м из-за контрафактных сигарет, говорится в исследовании TNS. План по поступлению табачного акциза сорван. Удалось собрать только 76,8% от необходимой суммы. При этом заказ предприятиями акцизных марок для производства табачных изделий резко упал – на 39%, отмечают в Министерстве финансов.

А вот теневой рынок растет с каждым годом. Украинские предприятия не хотят платить акцизы и налоги. Причем фальсифицируют не только в "кустарных" условиях, но и крупные заводы. Но об этом позже.

Табачники говорят: поступления в бюджет, как и теневой рынок, растут из-за повышения акцизов. Мол, если акциз продолжат увеличивать и далее, то поступления в бюджет будут падать. Но и фальсификат, и легальные сигареты в киосках и магазинах продают по одной цене. Поэтому преступники в первую очередь заботятся о сверхзаработках, а не снижают стоимость для курильщиков. Кроме того, часть контрафакта отправляют в Европу. Там они, как ранее сообщалось, при инвестиции в преступную схему в размере $70 тыс. могут заработать около $700 тысяч.

Заместитель председателя Национальной полиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец объяснил, что предприятия не отражают в отчетности сигареты, проданные за наличные деньги, а вместо этого записывают туда другие группы товаров. Это позволяет уклоняться от уплаты акцизов.

Согласно исследованию TNS, чаще всего в Украине фальсифицируют сигареты марок Compliment, Marvel и Jin Ling. Их производит Львовская табачная фабрика. Ее уже много лет обвиняют в контрафактном производстве. Экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль вовсе заявил, что это главный поставщик контрабанды. Еще в 2015-м Москаль пообещал остановить поставку в ЕС сигарет без уплаты налогов.

"Результаты обысков обобщаются и будут сообщены дополнительно, однако уже можно сказать, что основным поставщиком сигарет, которые затем нелегально переправлялись за границу, была Львовская табачная фабрика", – говорится в его сообщении.

Из-за разницы цен на сигареты в Украине и практически в любой стране ЕС табачные изделия начали переправлять и на территорию других стран. Главная же проблема – отсутствие должного контроля и жесткого наказания за неуплату акцизов.

Источник: https://from-ua.com