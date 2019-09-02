Уже осень: синоптики предупредили о грозовом фронте и похолодании

02.09.2019 11:48

В первую неделю сентября погода в Украине начнет ухудшаться. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в Украину зайдет циклон – сначала грозовые дожди обрушатся на западные области, а уже ближе к концу рабочей недели осадки прогнозируются в восточных регионах.



Синоптики предупредили о том, что в большинстве областей температура понизится, кое-где ожидаются серьезные перепады. 3 сентября, во вторник, дожди пройдут на западе, а также в части центральных областей. В этих регионах похолодает на 4-6 градусов, местами – на 10 градусов. 4 сентября, в среду, атмосферный фронт продвинется вглубь страны, уже ближе к востоку, и снижение температуры продолжится.



Только на востоке и на юге Украины синоптики обещают по-прежнему очень жаркую погоду – около 32 градусов. Напомним, что ранее эксперт рассказал, что из-за непогоды в Украине в этом сезоне ожидается очень низкий урожай некоторых овощей.