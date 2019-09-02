В Украине заработает ФБР

02.09.2019 13:00

Еще один орган, который планируют вывести на политическую арену, будет называться Финансовое бюро расследований (ФБР).

Сейчас в законопроекте фигурирует статус центрального органа исполнительной власти, он реализует государственную политику по вопросам предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или опосредованно наносят вред публичному интересу в сфере финансов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Александр Леменов, главный эксперт StateWatch.

По его словам, деятельность ФБР будет направлена и будет координироваться Кабмином через министра финансов. В своей деятельности они будут руководствоваться типичными принципами взаимодействия с другими органами публичной власти, а также получат доступ к подавляющему большинству государственных баз данных и реестров, что прямо закрепляется в законопроекте.

"Предельная численность ФБР в законопроекте не указана. И это риск бесконечного роста центрального аппарата Бюро и его территориальных управлений. Руководитель этого органа должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее 15 лет, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, свободно владеть украинским и двумя иностранными языками (не один язык, поскольку русский также является официальным языком Совета Европы), — отмечает эксперт. — Тем временем законопроект до сих пор находится на этапе разработки. Ключевой момент — статус этого органа. Существует вариант, чтобы вывести его из структуры Кабмина и создать полноценный институт "государственных правоохранительных органов", с правом назначения главы ФБР президентом Украины".

Источник: https://from-ua.com