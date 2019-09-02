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Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
Президент Украины рассказал о разговорах с Путиным
На этой неделе исполнилось 100 дней с того, как Владимир Зеленский пребывает на посту президента Украины. Традиционной для этой даты пресс-конференции президент не организовывал, зато дал интервью актеру Станиславу Боклану, с которым они вместе снимались в сериале «Слуга народа».
Бывший коллега Владимира Зеленского поинтересовался, как проходили их разговоры с Владимиром Путиным.
«Как это происходило, как быстро с той стороны приняли трубку и тон разговора был?», — спросил артист.
Владимир Александрович уточнил, что таких разговоров было два.
«У нас нет никаких отношений. Я позвонил ему потому, что я видел решение Международного трибунала по поводу наших моряков и кораблей, я видел, что все сроки прошли, и никто нам не возвращает наших ребят. И я понял, что мы не можем больше ждать, потому что каждый день мы теряем наших людей на фронте и мы теряем возможности влияния на Запад по поводу возвращения наших моряков, и мы теряем наших детей. Родители моряков или дети, или жены они много раз приходили сюда — и они говорили, что никто, ни адвокаты, ни омбудсмены, никто не вернет нам наших детей, позвоните, пожалуйста, Путину», — ответил президент.
Он также отметил, что столкнулся с сопротивлениям со стороны Министерства иностранных дел Украины, в котором сильно не хотели допускать такой разговор.
» Для них это такой вопрос политический, а для меня человеческий. Для них — не дай Бог сейчас моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным, не дай Бог такое произойдет. Я за это их и … не хочу говорить о моем отношении к ним», — говорит президент.
Поэтому он и решил позвонить Владимиру Путину.
«Мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне в Донбассе. Он говорил мне информацию, которой он обладает, я ему говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был, я думаю, предметный разговор, потому что мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят», — поделился Владимир Зеленский.
Также президент рассказал и о втором разговоре, который состоялся после гибели бойцов на Донбассе.
«В первой беседе мы говорили о прекращении огня, вторая разговор был срочным- я сказал: «Мы же с вами договорились о прекращении, а там происходит». Тоже был обмен информацией, о которой я не хочу сейчас говорить — просто не могу, не имею права. И о более точным шагам по поводу возвращения ребят, и не только моряков», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что решения вопросов по Донбассу и Крыму это очень сложно.
«Поэтому я знаю, что надо решать шаг за шагом: с конкретными сроками, с конкретным количеством, с конкретными людьми. Поэтому мы это проговорили на втором звонке о том, что продолжим это в третий раз и это будет наша личная встреча в нормандской формате. Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, о каких встречи не может быть [и речи], но чтобы решать в Минском формате нам нужно встречаться в нормандской. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров, мы можем договориться и подписаться — что самое важное», — закончил президент.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин уготовил Владимиру Зеленскому капкан. Как известно, Украина и РФ согласовали список обмена пленными еще неделю назад, но Владимир Путин внезапно выдвинул дополнительное условие: Киев должен выдать экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу об уничтожении MH17.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, Зеленский
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