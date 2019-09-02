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Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.

02.09.2019 10:30
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Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.

Президент Владимир Зеленский заявил, что коммунальные тарифы могут остаться прежними, но при одном условии

Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1.

«Не может 50, 70, 80, или 90% от суммы, которую получает человек, идти на коммуналку. Умрет человек», — заявил он.

Президент допускает, что коммунальные тарифы могут остаться прежними, но считает, что тогда нужно увеличивать пенсии, субсидии и зарплаты.

«Задача поставлена новому правительству, они должны показать модель, и если в модели не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством», — пообещал президент.

Отметим, что новый премьер-министр Алескей Гончарук заявил ранее, что Кабмин не будет вмешиваться в ценообразование тарифов.

«Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму», — сказал он в ответ на вопрос о ценах на газ для населения и позиции Международного валютного фонда (МВФ).

Еще новый премьер считает проблемными цифры в новых платежках, и добавляет, что правительство будет предпринимать меры, чтобы тарифы не повышались. А все, кто нуждается, получали помощь, однако без возврата к административному регулированию цен.

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявлял, что на переговорах с МВФ в сентябре Украина поднимет вопрос о смягчении требований в вопросе тарифов на газ.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, Зеленский
 
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