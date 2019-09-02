- Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.10:30
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- Майк Пенс и Владимир Зеленский сделали срочное заявление: это коснется миллионов украинцев 09:15
- Люк Кэмпбелл после боя с Ломаченко попал в больницу08:15
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»08:03
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Подорожание картошки в Украине: экономист рассказал, что будет с ценами07:10
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.
Президент Владимир Зеленский заявил, что коммунальные тарифы могут остаться прежними, но при одном условии
Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1.
«Не может 50, 70, 80, или 90% от суммы, которую получает человек, идти на коммуналку. Умрет человек», — заявил он.
Президент допускает, что коммунальные тарифы могут остаться прежними, но считает, что тогда нужно увеличивать пенсии, субсидии и зарплаты.
«Задача поставлена новому правительству, они должны показать модель, и если в модели не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством», — пообещал президент.
Отметим, что новый премьер-министр Алескей Гончарук заявил ранее, что Кабмин не будет вмешиваться в ценообразование тарифов.
«Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму», — сказал он в ответ на вопрос о ценах на газ для населения и позиции Международного валютного фонда (МВФ).
Еще новый премьер считает проблемными цифры в новых платежках, и добавляет, что правительство будет предпринимать меры, чтобы тарифы не повышались. А все, кто нуждается, получали помощь, однако без возврата к административному регулированию цен.
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявлял, что на переговорах с МВФ в сентябре Украина поднимет вопрос о смягчении требований в вопросе тарифов на газ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, Зеленский
- Тымчук: впечатление, что коммунальные тарифы придумывает ФСБ
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Лукашенко вдвое снизил тарифы на коммуналку
- Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)
- Низкие тарифы на коммуналку теперь недопустимы - законопроект ВР
- С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги17:13
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Зеленский заговорил о возвращении на сцену10:40
- Зеленский оставит нынешние тарифы, но есть одно условие.10:30
- В Соединенных Штатах из-за урагана эвакуировать 830 тысяч жителей10:15
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Майк Пенс и Владимир Зеленский сделали срочное заявление: это коснется миллионов украинцев 09:15
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- «Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая08:45
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины16:31
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери