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Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель

02.09.2019 15:17
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Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель

Президент Украины Владимир Зелнский призвал ВР принять закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 декабря 2019 года. Об этом он заявил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительными органами.

Глава государства отметил:

«Принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок до 1 декабря 2019 года».

Зеленский подчеркнул, что ответственными по этому вопросу является глава ВРУ Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и председатель Комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, продажа, земля, Зеленский
 
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