Главная / Новости / Украина / Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель
Последние новости раздела
- Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель15:17
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Матиос уволен: новый генпрокурор начал «революцию», все подробности14:03
- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
- «Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными13:15
- В Украине заработает ФБР13:00
- У детей сыпь, кашель, жжение в глазах: что пытаются скрыть власти оккупированного Крыма12:20
- ОщадБанк сделал важное заявление, это коснется тысяч украинцев12:00
Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель
02.09.2019 15:17
Президент Украины Владимир Зелнский призвал ВР принять закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 декабря 2019 года. Об этом он заявил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительными органами.
Глава государства отметил:
«Принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок до 1 декабря 2019 года».
Зеленский подчеркнул, что ответственными по этому вопросу является глава ВРУ Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и председатель Комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, продажа, земля, Зеленский
Читайте также:
- После отмены моратория, сколько будет стоить гектар земли?
- В Донецке нашли "хозяев" для 343 земельных участков
- Школы сдают в аренду... свои земли
- Горе-гидростроитель продавал чернозем, чтобы вырыть пруд "нужным людям"
- КОМУ И КОГДА ПРОДАДУТ УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ?
- Попытки снять земельный мораторий ничем хорошим не закончились бы — Рабинович. ВИДЕО
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Зеленский потребовал до 1 декабря принять закон об отмене моратория на продажу земель15:17
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Матиос уволен: новый генпрокурор начал «революцию», все подробности14:03
- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
- Папа Римский застрял в лифте по пути на проповедь13:30
- «Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными13:15
- В Украине заработает ФБР13:00
- Путину осталось недолго: стало известно о беде, неутешительный прогноз12:40
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери