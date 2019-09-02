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Жители Одесской области подняли бунт: «Ситуация катастрофическая», что происходит
Разъяренные фермеры перекрыли трассу Одесса-Рени
Об этом сообщают местные СМИ.
Десятки фермеров из села Каракурт, которое расположено юге Одесской области перекрыли автомобильную трассу в знак протеста против ситуации, которая сложилась в винодельной отрасли.
Протестующие ходили по пешеходному переходу, а также выгрузили на проезжую часть целый грузовик винограда.
Как рассказали участники протеста, перекрытие трассы – это «предупредительный сигнал для привлечения внимания руководства страны к катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины».
Причина, по мнению фермеров, в беспошлинном ввозе в Украину дешевого вина из Европы, которое заполонило отечественный рынок, а также отсутствия возможности продавать свою продукцию в России и Западной Европы
Кроме того, жители Болградского района недовольны повышением в Украине минимальных цен на алкоголь.
По словам болградских фермеров, они готовы продавать вино дешевле, лишь бы его покупали. Виноградари заявили, что в случае, если их не услышат, они намерены привезти весь непроданный урожай в Одессу и Киев.
Источник: https://odessa.politeka.net
Теги: Донбасс, Одесса, катастрофа, бунт, трасса
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