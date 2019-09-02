Жители Одесской области подняли бунт: «Ситуация катастрофическая», что происходит

02.09.2019 20:43

Разъяренные фермеры перекрыли трассу Одесса-Рени

Об этом сообщают местные СМИ.

Десятки фермеров из села Каракурт, которое расположено юге Одесской области перекрыли автомобильную трассу в знак протеста против ситуации, которая сложилась в винодельной отрасли.

Протестующие ходили по пешеходному переходу, а также выгрузили на проезжую часть целый грузовик винограда.

Как рассказали участники протеста, перекрытие трассы – это «предупредительный сигнал для привлечения внимания руководства страны к катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины».

Причина, по мнению фермеров, в беспошлинном ввозе в Украину дешевого вина из Европы, которое заполонило отечественный рынок, а также отсутствия возможности продавать свою продукцию в России и Западной Европы

Кроме того, жители Болградского района недовольны повышением в Украине минимальных цен на алкоголь.

По словам болградских фермеров, они готовы продавать вино дешевле, лишь бы его покупали. Виноградари заявили, что в случае, если их не услышат, они намерены привезти весь непроданный урожай в Одессу и Киев.

Источник: https://odessa.politeka.net