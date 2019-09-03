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Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО
03.09.2019 17:30
Сегодня, 3 сентября, в 14:00 в ГБР ждут на допрос экс-президента Петра Порошенко.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее Порошенко принял присягу и получил мандат нардепа. 3 сентября в ГБР ждут Петра Порошенко на допрос. Отмечается, что он должен был приехать в 10:00, но из-за голосования в ВР заседание перенесли на 14:00. Сам экс-президент находился в ВР до 12:00 и голосовал за снятие депутатской неприкосновенности. Пока неизвестно, пойдет ли он на допрос в ведомство. Однако под зданием его уже ожидает группа активистов, представители Нацгвардии и полиции.
Теги: Украина, Донбасс, полиция, голосование, допрос, депутатская неприкосновенность, Порошенко, нацгвардия
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