Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО

03.09.2019 17:30

Сегодня, 3 сентября, в 14:00 в ГБР ждут на допрос экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Ранее Порошенко принял присягу и получил мандат нардепа. 3 сентября в ГБР ждут Петра Порошенко на допрос. Отмечается, что он должен был приехать в 10:00, но из-за голосования в ВР заседание перенесли на 14:00. Сам экс-президент находился в ВР до 12:00 и голосовал за снятие депутатской неприкосновенности. Пока неизвестно, пойдет ли он на допрос в ведомство. Однако под зданием его уже ожидает группа активистов, представители Нацгвардии и полиции.