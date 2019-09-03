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Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в продолжении военного конфликта в Донбассе есть заинтересованные лица.
Об этом белорусский лидер заявил на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает donpress.
«Почему не прекратили этот конфликт до сих пор, почти пять лет прошло? Потому что это кому-то надо!», — заявил Лукашенко.
Президент Беларуси также отметил, что предложения белорусской стороны по мирному урегулированию были отвергнуты, конфликт затянулся.
«Когда начался этот конфликт, я послал министра иностранных дел, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы (в Европе) отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым», — говорит Лукашенко.
«Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня в личном плане как главы государства — соседа Украины», — добавил президент Беларуси.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Беларусь, Европа, конфликт, терроризм, конференция, Лукашенко
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