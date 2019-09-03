- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"22:10
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности19:30
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО17:30
- Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие16:31
- «Удалось продвинуться»: у Суркова прокомментировали встречу по Донбассу16:10
- Украина нацелилась прекратить сотрудничество с МВФ - обозначены условия15:48
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"
Александр Лукашенко сделал срочное заявление в отношении Украины – дружественная страна пошла на радикальные меры.
Беларусь была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной – тому есть уважительная причина, отмечает президент Беларуси Александр Лукашенко:
«Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно… националистически настроенных – жди терроризма», – отметил президент Беларуси. Об этом он сказал, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня, передает Политека.
«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной. – Ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», – заявил во время своего выступления Лукашенко.
Усиление контроля на границе с Украиной, отмечает политик, это «самое страшное… и сейчас продолжается».
Ранее мы сообщали о том, что россияне задумали использовать в своих целях воду из Днепра. Кремль решил и озвучил следующую гипотезу: обеспечить водой аннексированный Крым можно с помощью Беларуси.
Так официальная Москва возможно обратится с предложением своего рода бартера к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, граница, Лукашенко
- Лукашенко заверил Порошенко, что никто не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. ВИДЕО
- Россия перебросила на украинско-белорусскую границу мотострелковые войска с Урала
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- В обход "кремлевских границ": стало известно, зачем Лукашенко едет в Украину и хочет встретиться с Порошенко "без свидетелей"
- РФ на границе с Белоруссией не пропускает украинцев
- Россия может готовиться к наступлению на Донбассе: Муженко рассказал о настораживающей активности российских войск непосредственно у украинской границы
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"22:10
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности19:30
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО17:30
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- Названа марка электросамоката премьер-министра Украины17:00
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги