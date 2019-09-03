- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"22:10
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности19:30
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО17:30
- Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие16:31
- «Удалось продвинуться»: у Суркова прокомментировали встречу по Донбассу16:10
- Украина нацелилась прекратить сотрудничество с МВФ - обозначены условия15:48
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона
Пропрезиденсткая партия "Слуга народа" предлагает законом запретить всем мобильным операторам продажу СИМ-карт абонентам без паспорта.
Парламентарии из фракции "Слуга народа" инициировали закон о запрете свободной продажи СИМ-карт и блокировке "серых" мобильных телефонов, передает "Диалог.UA".
В частности, соответствующий законопроект № 1083 от 29 августа опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Идея народных депутатов заключается в том, что все операторы мобильной связи в Украине будут обязаны предоставлять свои услуги только на основе заключения договора с абонентом при условии предоставления его личных данных, то есть как минимум продавать СИМ-карты только с паспортом. А все абоненты страны, которые сейчас пользуются связью без заключения договора, будут обязаны его заключить до 1 января 2024 года. Кроме того, в "Слуге народа" хотят разрешить операторам блокировать доступ к своим сетям "серым" мобильным устройствам. Иными словами, взять под контроль мобильные телефоны, IMEI-код которых не внесен в соответствующий национальный реестр.
Теги: Украина, Донбасс, закон, продажа, запрет, блокировка, мобильный оператор, паспорт, мобильник, Верховная Рада, Слуга народа
- Конец сладкой жизни: "Мишку косолапого" не пускают в Украину
- В Украине запретили популярное детское лекарство
- Изъять и уничтожить: в Украине запретили "Но-шпу"
- Волонтер предлагает спрашивать у россиян на границе: "Воюют ли россияне на Донбассе? Кто развязал войну на Донбассе?"
- Законы "чёрного четверга" вступят в силу сегодня ночью
- Мобильная паранойя: украинцы массово скупают SIM-карты (ВИДЕО)
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"22:10
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности19:30
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО17:30
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- Названа марка электросамоката премьер-министра Украины17:00
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги