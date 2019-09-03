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СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев
Сотрудники ФСБ России на границе с аннексированным Крымом незаконно задерживают украинцев.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает donpress.
По данным ведомства, российские силовики незаконно задерживают людей, а затем угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины. в СБУ добавили:
«Так, сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска „Джанкой“ без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связи в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное».
Когда гражданин Украины отказался от сотрудничества, его посредством физических угроз заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. Также, сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.
СБУ сообщает, что в данной ситуации в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находятся украинцы — от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций до рядовых граждан Украины, выезжающих в Россию или на временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посещения родственников и тому подобное.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, украинцы, граница, СБУ, ФСБ, вербовка, АТО, ООС
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