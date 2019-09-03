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«Удалось продвинуться»: у Суркова прокомментировали встречу по Донбассу

03.09.2019 16:10
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«Удалось продвинуться»: у Суркова прокомментировали встречу по Донбассу

Помощники лидеров стран «нормандской четверки» на вчерашней встрече в Берлине пока не смогли согласовать конкретную дату саммита, но сторонам удалось продвинуться в дискуссии по разведению сил и средств на Донбассе.

Об этом сегодня заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает donpress.

Близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову Чеснков отметил:

«Насколько мне известно, вчера помощники лидеров „нормандской четверки“ не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться».

Обсуждая прошедшую в Берлине встречу, он добавил:

«Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, саммит, Берлин, переговоры, Сурков, нормандская четверка
 
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