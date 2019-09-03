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Украина нацелилась прекратить сотрудничество с МВФ - обозначены условия
03.09.2019 15:48
В скором времени правительство Украины планирует отойти от кредитования МВФ.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Свобода слова", передает "Диалог.UA".
Ранее в МВФ дали новый прогноз о развитии экономики Украины при Зеленском. Так, Маркарова подтвердила, что скоро будет новая программа с МВФ, но, скорее всего, этого будет последняя программа. Пересмотр программы будет в этом году, а далее будет составлен выгодный для Украины контракт. Он будет, скорее всего, более длинным, но наверняка последним. Перед правительством поставлена задача сделать бескредитную страну. Маркарова подчеркнула, что Украина должна самостоятельно выйти из программы и не разрывать ее, как ранее делали иные европейские страны.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, кредит, контракт, МВФ, Зеленский
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