Верховная Рада сняла с нардепов неприкосновенность – исторические кадры. ВИДЕО

03.09.2019 13:49

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Ранее парламентарии новой Верховной Рады сделали первый шаг к отмене депутатской неприкосновенности, приняв необходимый закон в первом чтении. Отмечается, что за решение проголосовало 373 народных депутата. "За" проголосовали все политические фракции, кроме ОПЗЖ. Также документ поддержало 33 внефракционных депутата. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Далее проект закона должны подписать спикер ВР и президент Украины.