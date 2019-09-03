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Верховная Рада сняла с нардепов неприкосновенность – исторические кадры. ВИДЕО
03.09.2019 13:49
Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее парламентарии новой Верховной Рады сделали первый шаг к отмене депутатской неприкосновенности, приняв необходимый закон в первом чтении. Отмечается, что за решение проголосовало 373 народных депутата. "За" проголосовали все политические фракции, кроме ОПЗЖ. Также документ поддержало 33 внефракционных депутата. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Далее проект закона должны подписать спикер ВР и президент Украины.
Теги: Украина, Донбасс, закон, голосование, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, Зеленский
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