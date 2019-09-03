- Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев22:40
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»20:34
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"19:40
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО17:30
Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев
Украинцы обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные. А телефоны, которые завезли в страну контрабандой, могут вовсе отключить. Эти новшества предусмотрены законопроектом №1083. Его вместе с коллегами из "Слуги народа" разработал самый молодой вице-премьер в истории Украины 28-летний Михаил Федоров. В правительстве он отвечает за цифровую трансформацию. Подробнее о том, как команда президента Владимира Зеленского предлагает "навести порядок с коммуникациями" – рассказывает Диалог.UA.
Что за законопроект? Пять главных новшеств: компаниям, которые занимаются электронной коммуникацией, разрешат подавать документы онлайн, для них отменят часть лицензий (нужно будет только уведомлять о своей деятельности). Для понимания: электронная коммуникация – передача информации с помощью мобильной связи, интернета. "серые" телефоны могут отключить от мобильной связи; все, кто пользуются мобильной связью, должны зарегистрировать свои SIM-карты; VPN могут запретить, но сам закон создает скорее законодательную базу для этого. Чтобы совсем запретить "анонимность", нардепам придется сочинить еще как минимум один законопроект (ну или дополнить этот); операторы будут обязаны хранить информацию о том, какие услуги предоставили, пока не пройдет срок исковой давности. (три года); а за рассылку спама могут отключить от связи; И что мне с этого? Ну как минимум придется зарегистрировать свою SIM-карту. С одной стороны это хорошо – ранее "Обозреватель" подробно писал о случаях мошенничества, когда карты воровали. А если она привязана лично к вам, сделать это будет сложнее. Такая практика распространена во многих странах. Без письменного договора или паспорта купить SIM-ку можно далеко не в каждом государстве. С другой стороны, это вызывает определенные опасения среди блогеров и общественников (к примеру, чуть ниже можно почитать мнение известно блогера Алексея Арестовича), мол, всех возьмут под колпак.
Михаил Федоров А VPN запретят? В законе говорите только об отключении оборудования, которое используется для смены маршрутизации трафика. Это когда вы, например, пишете из Киева, но маршрут вашего трафика указывает, что зашли в интернет вы в Орландо. VPN чаще всего используют, чтобы зайти на закрытые в Украине сайты: ВКонтакте, Кинопоиск и десятки других. С другой стороны, такая технология позволяет спрятаться наркоторговцам в сети, хакерам. Итого: пока не запрещают, но создают предпосылки для запрета в будущем. А что насчет "серых телефонов"? У каждого телефона есть свой особый номер – IMEI. Когда в Украину ввозят мобилки, номер каждого вбивают в специальную базу. Поэтому на улице любой правоохранитель может пробить по базе, ваш телефон контрабанда, или его ввезли законно. Чтобы узнать IMEI, нужно набрать на телефоне номер *#06#.
Итак, закон предлагает все "серые" телефоны отключать от мобильной связи. Правда, тут есть одно большое "но" – что делать с туристами? Будут ли отключать их от мобильной связи, так как IMEI в базу они не вводили, вопрос открытый. И когда все это заработает? Первое – документ еще нужно принять. Хотя учитывая, что в пояснительной записке нет ни слова о грядущих отключениях и обязательной регистрации, а полный текст документа – больше 80 страниц, далеко не каждый депутат от "Слуги народа" осилит законодательное творчество вице-премьера Федорова. Особенно если вспомнить, что на рассмотрении нового созыва десятки и сотни документов. Второе – если идею поддержат, закон вступит в силу только 1 июля 2020-го. А телефоны начнут отключать с 1 января 2024-го. До этого времени у всех будет возможность подписать письменные соглашения с операторами и сообщить свои персональные данные. За что критикуют документ: опасность тотального контроля и учета всех пользователей услуг электронной коммуникации; это может стать основой для запрета VPN – еще одно ограничение; документ затронет интересы огромного количества предпринимателей и почти каждого украинца. Если раньше ввести тотальную регистрацию мобильных номеров боялись, сейчас такое новшество могут принять очень быстро и без обсуждений.
Теги: Донбасс, регистрация, паспорт, SIM-карта
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет
- Как получить новый паспорт жителям неподконтрольного Донбасса
- В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- «Паспорта», которые РФ раздает в Донбассе, будут действительны только в Ростовской области
- Количество автомобилей на иностранной регистрации оценивают в 600 тыс.
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев22:40
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»20:34
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"19:40
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги