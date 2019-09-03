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Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией
Путин не пойдет на обмен, пока не получит себе боевика Владимира Цемаха.
Об этом сообщил журналистам замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, передает "Диалог.UA".
Ранее прокуратура Нидерландов обратилась к Украине из-за обмена боевика Цемаха. По его словам, большинство политзаключенных понимают ситуацию, в которой они оказались. "Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - отметил Умеров. Он подчеркнул, что Путин "довел ситуацию до точки кипения". "И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить свидетеля по "Боингу". Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил", - добавил замглавы Меджлиса.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Нидерланды, Боинг, боевик, свидетель, обмен пленными
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- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
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