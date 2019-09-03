Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией

03.09.2019 21:10

Путин не пойдет на обмен, пока не получит себе боевика Владимира Цемаха.

Об этом сообщил журналистам замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, передает "Диалог.UA".

Ранее прокуратура Нидерландов обратилась к Украине из-за обмена боевика Цемаха. По его словам, большинство политзаключенных понимают ситуацию, в которой они оказались. "Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - отметил Умеров. Он подчеркнул, что Путин "довел ситуацию до точки кипения". "И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить свидетеля по "Боингу". Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил", - добавил замглавы Меджлиса.