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"Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде
Известный российский журналист Аркадий Бабченко раскритиковал снятие депутатской неприкосновенности и задал властям Украины единственный вопрос, почему неприкосновенность не сняли с президента Владимира Зеленского, сообщает Диалог.UA.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети. "Лишение неприкосновенности - галимейший популизм и глупость. Доводы все разжеваны сто раз, повторять не буду. Читайте Портникова. У меня только один вопрос. Если с Парламента снята неприкосновенность - почему она не снята с Президента? Не, ну правда. У Рады были все инструменты, чтобы в тяжелых случаях эту неприкосновенность снимать. Как с Савченко. Что мешало этот инструмент использовать дальше? Что мешало ограничить иммунитет тяжелыми преступлениями - изменой там, убийством, шпионажем. Как это заведено в целом ряде стран. Но нет. Сняли полностью. Ну так почему её тогда не снять с президента? Чтобы любой Окружной суд мог бац - и по паспорту какой-нить пенсионерки дело на него завести. Ну, раз на депутатов можно. Система сдержек и противовесов, уравновешивание ветвей власти, вот это все. В Трускавце то изучали ж, поди. Через сколько-то лет, безусловно, это все придется переголосовывать. Надеюсь, этот популизм тихо мирно умрет забытым на полке и ни к каким тектоническим сдвигам не приведет. Но, вообще, шустренько так Гарант Конституции начал Конституцию переделывать, надо заметить. Спокойной ночи", - пишет он.
Теги: Донбасс, голосование, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
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