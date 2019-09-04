«Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази!» Сеть в гневе из-за VIP-условий в колонии Зайцевой

04.09.2019 18:34

Сегодня, 4 сентября, стало известно, в каких условиях будет отбывать наказание Алена Зайцева, по вине которой погибло шесть человек, передает replyua.net. Так, виновницу жуткого ДТП в Харькове на ул. Сумской, перевели в шикарные условия в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область). Отметим, комментарии под соответствующими публикациями в Facebook весьма категоричны. Многие сочли за проявление несправедливости такие условия для человека, по вине которого погибли шестеро.

«Бабло решает все», «Мажорная тв*рь!», «Согласно купленным билетам!», «Уничтожить!», «Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази», «Очень грустно. Сравнить с учреждениями для стариков и больных - большая разница. Да и многие просто живут в гораздо худших условиях», «Если чуть ещё даст денег, то ей на джипе разрешат по колонии ездить??», «У меня дома хуже, значит это я в заключении, а не она», «Многие люди на воле так не живут», «Так же и Тимошенко сидела», «Пару лет подержат для вида, а когда шумиха уляжется - то секс и виски, кокс карибский», «Сначала подумал, что очередная реклама тюрьмы в Норвегии. Но нет, тюрьма в Украине, с куда более лучшими условиями для жизни, чем общежития наших вузов», - пишут в гневе люди.