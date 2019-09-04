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На Ровенском полигоне умер военный

04.09.2019 20:32
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На Ровенском полигоне умер военный

В ночь с воскресенья на понедельник на Ровенском общевойсковом полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области.
По словам руководителя пресс-центре оперативного командования "Запад" Анатолия Прошина, когда мужчине стало плохо, ему оказали первую медицинскую помощь, однако она не дала положительных результатов. Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы, сообщает Сегодня.
Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицейскими.
Умерший находился на Ровенском военном полигоне от 31 августа.



Теги: Донбасс, Ровно, полигон, умерший, военный
 
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