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Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину

04.09.2019 08:50
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Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину

Наследница Ванги Каедэ Убер, как называют девушку, смогла предсказать несколько терактов, которые шокировали мир.

Дар предвидения к ней пришел в пять лет, когда она смогла увидеть, что некоторые ее родные умрут. Каедэ Убер заранее сообщила о событиях в редакции Charlie Hebdo, а также о террористическом акте на набережной Ниццы, где погибло 86 мирных жителей.

Кстати сама Ванга не раз говорила, что ей на смену придет именно девочка. Вполне возможна, что это и есть Уебер, сообщает "Диалог.UA".

Среди последних предсказаний девочки – будущее США, Украины и России. Уэбер предвидила, что Штаты еще больше укрепятся в мире, Украина сможет преодолеть все трудности и возродится. Украинское государство в ближайшие несколько лет ждет период экономического рассвета, страна будет все больше завоевывать уважение западных коллег, счастливое будущее уже не за горами.



Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, прогноз, Ванга, предсказание
 
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