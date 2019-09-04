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«Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев

04.09.2019 10:22
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«Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд проект закона об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.
Решение направить законопроект в КС и включить его в повестку дня поддержали 258 депутатов, пишет from-ua
Кроме "Слуги народа", решение поддержали 14 нардепов "Батькивщины" и 6 внефракционных. Против голосовали представители фракции "Европейская солидарность".
Инициатор проекта №1017 – президент Владимир Зеленский.
Документ предлагает внести изменения в две статьи Конституции. В статье 76 – прописать: "Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".
В статье 77 планируется норма, которой на парламентских выборах закрепляется пропорциональная избирательная система.



Теги: Донбасс, мечта, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
 
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