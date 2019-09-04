Главная / Новости / Украина / Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет
Последние новости раздела
- Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет16:21
- Жара и мороз со снегом: прогноз погоды на осень-201914:14
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: стало известно, кто попал в "черный список"12:01
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину08:50
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет
04.09.2019 16:21
Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев сделал зловещее заявление о том, что в скором времени, кроме Донбасса, боевые действия могут охватить еще несколько украинских регионов.
Скандальное заявление прозвучало в эфире авторского ток-шоу Соловьева на канале "Россия 1", передает dialog.
По мнению одиозного пропагандиста, ситуация в Украине будет развиваться по сценарию России девяностых годов прошлого века. Всему виной обнищание людей и перекрытие потока контрабанды, что якобы спровоцирует военные действия. Свои предположения Соловьев адресовал украинскому политологу Вадиму Карасеву, который присутствовал в московской студии.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, контрабанда, проблема, сценарий
Читайте также:
- Передача границы в руки третьей стороне - в Минских договоренностях возможен компромисс
- Письмо дончанина в Россию: "Исчезла навсегда страна-освободитель. Теперь вы - оккупанты и каратели"
- В свое время Штаты и Европа дали Украине совет не воевать за Крым - последствия известны
- В России на словах "Украина и Россия - друг без друга нам нельзя" рухнула сцена
- В Китае будут искать выход из российско-украинской войны?
- Снайпер-судья пояснил, почему в Украине АТО, а не война
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет16:21
- Жара и мороз со снегом: прогноз погоды на осень-201914:14
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: стало известно, кто попал в "черный список"12:01
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу