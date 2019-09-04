- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- "Ловушка захлопнется", - Портников рассказал, в какой "капкан" попали украинцы с решением Зеленского19:03
- «Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази!» Сеть в гневе из-за VIP-условий в колонии Зайцевой18:34
- Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет16:21
- Коммунальные тарифы снизятся: новый министр обрадовал украинцев, «так оно и будет»15:21
- Экстренно: Трамп на весь мир высказался о Зеленском14:34
- Жара и мороз со снегом: прогноз погоды на осень-201914:14
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: стало известно, кто попал в "черный список"12:01
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса
Вопрос Донбасса должен быть ключевым на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Об этом заявил народный депутат ВР IX созыва, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на первом заседании Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, пишет from-ua.
Виктор Медведчук отметил, что Постановление «О мире в Украине, прекращении боевых действий и выполнении Минских соглашений», которое в первый день работы парламента зарегистрировала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», должен рассматривать профильный комитет. Как оказалось, данный документ был направлен на рассмотрение в Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.
«Для меня было удивительно, почему к основным комитетам по разработке законов, имеющих сегодня непосредственное отношение к законодательным актам по мирному урегулированию, принадлежит Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны? Это предмет ведения нашего комитета – так было утверждено на сессии пленарного заседания Верховной Рады Украины, что это комитет именно по Донбассу, поскольку данные вопросы непосредственно являются профильными, и мы должны их урегулировать», – прокомментировал Виктор Медведчук.
Как объяснил парламентарий, данное постановление включает перечень законов, которые «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает первоочередными для решения вопроса мирного урегулирования и прекращения боевых действий на Донбассе.
«Эти вопросы связаны непосредственно с тем, чтобы выполнить повестку дня, заложенную в фундамент Минских договоренностей», — заявил Медведчук. В частности, речь идет об изменениях к Конституции относительно автономного статуса неконтролируемых территорий Донбасса, законе об амнистии, законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, законе о Свободной экономической зоне и законе, который непосредственно будет касаться восстановления конституционных прав наших граждан на этих территориях.
Политик заверил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова обсуждать эти вопросы, чтобы их решения получили поддержку в комитете, а затем были вынесены в зал парламента для рассмотрения.
«Мы считаем, что это самый главный вопрос, также, как и вопрос мира является наиболее актуальным», – отметил народный депутат. Также Виктор Медведчук выразил надежду, что для новой власти, которая заявляет о том, что поддерживает выполнение Минских соглашений, вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе также будет в приоритете.
Напомним, данное Постановление обязывает профильный комитет ВР поручить народным избранникам в самое ближайшее время разработать и рассмотреть ряд нормативно-правовых актов, предусмотренных «Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», который принят в Минске 12 февраля 2015 года и утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН.
Теги: Донбасс, Медведчук, реинтеграция Донбасса
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса
- "Вы паразиты! Рот свой закройте!" - Рабинович в Москве устроил скандал, Украина потрясена. ВИДЕО
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО17:19
- «Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО16:40
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО15:59
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- "Ловушка захлопнется", - Портников рассказал, в какой "капкан" попали украинцы с решением Зеленского19:03
- «Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази!» Сеть в гневе из-за VIP-условий в колонии Зайцевой18:34
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- Коноплянка откровенно раскрыл причины перехода в Шахтер: «Захотел больше»17:41
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО17:19
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- «Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО16:40
- Принят окончательный стандарт USB416:30
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- В Горловке внезапно умерли 56 человек