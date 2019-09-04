Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию

04.09.2019 11:15

Приговоренная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Елена Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области.

Как сообщила «Медиапорту» пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября, передает УНИАН.

Государственное учреждение «Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.