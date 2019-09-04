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Жара и мороз со снегом: прогноз погоды на осень-2019
Пока Министерство аграрной политики и продовольствия обновляет прогнозы, радуя украинцев тем, что Украину ждет хороший урожай, новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.
Сентябрь
Укргидрометцентр и погодные сайты обещают нам в первом осеннем месяце "почти лето" еще две недели: в солнечные безоблачные дни днем будет до +24—26 градусов, под утро может быть и ниже +10. А вот после 15 сентября температура начнет медленно, но стабильно снижаться, прогнозирует завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова:
"К концу сентября резко похолодает, вплоть до заморозков".
Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что осень придет даже раньше 15 сентября, по его расчетам уже 11—13-го задождит, и столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью опустится ниже +5.
Октябрь
Погода в этом месяце будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах, прогнозирует Горбань. Если на юге тепло сохранится и температура воздуха днем дойдет до +22, то на севере будет на 5—7 градусов холоднее.
Месяц ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет ненастье, перемежаемое днями с солнечной, но нежаркой погодой. Мартазинова также обещает прохладный октябрь, хотя и с двумя периодами "золотой осени": 4—5 дней перед Покровом (14 октября) и 3—5 дней после 20-го.
Ноябрь
Месяц ожидается холодным даже для этой поры года: по оценкам Горбаня, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.
Теги: Донбасс, мороз, жара, осень, прогноз погоды
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