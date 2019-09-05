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Аэропорт в Днепре передумали возобновлять: подробности сенсационного решения
Торги на проектирования нового аэропорта в Днепре отменили из-за того, что невозможно устранить нарушения, которые указал Антимонопольный комитет
4 сентября на сайте публичных закупок Prozorro появилась информация, что тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Причина: невозможность устранить нарушения, на которые указал Антимонопольный комитет (АМКУ).
«Учитывая решение постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок №11760-р/пк-пз от 23.08.2019 года и в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок, принято решение об отмене открытых торгов», – говорится в сообщении.
Сообщалось, в Китае самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания. Как стало известно, самолет авиакомпании China Eastern Airlines («Восточные китайские авиалинии») вскоре после вылета в среду утром из аэропорта города Нанкин (восточная провинция Цзянсу) был вынужден вернуться из-за пожара на борту. Об этом сообщает Shine. Инцидент произошел с рейсом MU2809, выполнявшим перелет по маршруту Нанкин — Сямэнь.
Ранее мы сообщали, что в Ставропольском крае, РФ разбился самолет. Катастрофу штурмовика Су-25УБ подтверждает Минобороны РФ, пишут российские СМИ:
«Место падения Су-25 Минобороны обнаружено, самолет полностью разрушен».
Штурмовой самолет Су-25УБ выполнял учебно-тренировочный полет, в кабине находилось два пилота. О том, что после ЧП идет поиск двух летчиков заявляли ранее, сейчас же появилась информация о их гибели.
«Авария произошла при выполнении планового учебного полета, на месте работают специалисты поисково-спасательной службы».
Источник: https://dnepr.politeka.net
Теги: Донбасс, аэропорт, Днепр
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