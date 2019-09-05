Аэропорт в Днепре передумали возобновлять: подробности сенсационного решения

05.09.2019 17:18

Торги на проектирования нового аэропорта в Днепре отменили из-за того, что невозможно устранить нарушения, которые указал Антимонопольный комитет

4 сентября на сайте публичных закупок Prozorro появилась информация, что тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Причина: невозможность устранить нарушения, на которые указал Антимонопольный комитет (АМКУ).

«Учитывая решение постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок №11760-р/пк-пз от 23.08.2019 года и в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок, принято решение об отмене открытых торгов», – говорится в сообщении.

Сообщалось, в Китае самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания. Как стало известно, самолет авиакомпании China Eastern Airlines («Восточные китайские авиалинии») вскоре после вылета в среду утром из аэропорта города Нанкин (восточная провинция Цзянсу) был вынужден вернуться из-за пожара на борту. Об этом сообщает Shine. Инцидент произошел с рейсом MU2809, выполнявшим перелет по маршруту Нанкин — Сямэнь.

Ранее мы сообщали, что в Ставропольском крае, РФ разбился самолет. Катастрофу штурмовика Су-25УБ подтверждает Минобороны РФ, пишут российские СМИ:

«Место падения Су-25 Минобороны обнаружено, самолет полностью разрушен».

Штурмовой самолет Су-25УБ выполнял учебно-тренировочный полет, в кабине находилось два пилота. О том, что после ЧП идет поиск двух летчиков заявляли ранее, сейчас же появилась информация о их гибели.

«Авария произошла при выполнении планового учебного полета, на месте работают специалисты поисково-спасательной службы».

Источник: https://dnepr.politeka.net