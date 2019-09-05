- У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака17:45
- Апелляционный суд Киева выпустил известного члена НВФ из-под стражи17:30
- Аэропорт в Днепре передумали возобновлять: подробности сенсационного решения17:18
- На такое ранее шел только Янукович: журналист Романенко пояснил, почему уволили Кличко 16:41
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью16:20
- Стало известно, накажут ли Порошенко за очередной "прогул" допроса в ГБР16:00
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- «Будет зависеть от украинского руководства»: Путин анонсировал масштабный обмен пленными15:00
- Преемница Супрун придумала свою «фишечку» для украинцев14:40
Апелляционный суд Киева выпустил известного члена НВФ из-под стражи
Киевский апелляционный суд сегодня выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемах под личное обязательство. Об этом сообщает корреспондент издания РБК-Украина.
Так, судья отметил:
«Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить».
По словам судьи заявил, что Цемаха выпускают из-под стражи под личное обязательство:
«Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно».
Также, суд возложил на Цемаха такие обязательства сроком на два месяца: прибывать на вызовы следователя, суд и прокурора; не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суда об изменении места жительства или работы. Кроме того, судья добавил:
«В случае невыполнения обязательства в отношении Цемаха может быть применена жесткая мера пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание в размере 0,25 размера минимальной зарплаты до 2 размеров минимальной зарплаты».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, суд, апелляция
- Луценко обвиняют в клевете регионал и глава Секретариата президента
- Макеевский суд разрешил налоговикам обыскать киевский офис "афганцев"
- Десять вооруженных лиц проводят обыски в Волынском облсовете
- Офис Свободы пометили свастикой
- Суд над Тимошенко. Сторонники экс-премьера перекрыли Крещатик
- Суд над "торнадовцами": всплывают имена высоких чинов, которые вели переговоры с сепаратистами
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака17:45
- Апелляционный суд Киева выпустил известного члена НВФ из-под стражи17:30
- Аэропорт в Днепре передумали возобновлять: подробности сенсационного решения17:18
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- На такое ранее шел только Янукович: журналист Романенко пояснил, почему уволили Кличко 16:41
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью16:20
- Стало известно, накажут ли Порошенко за очередной "прогул" допроса в ГБР16:00
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака