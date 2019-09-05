Апелляционный суд Киева выпустил известного члена НВФ из-под стражи

05.09.2019 17:30

Киевский апелляционный суд сегодня выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемах под личное обязательство. Об этом сообщает корреспондент издания РБК-Украина.

Так, судья отметил:

«Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить».

По словам судьи заявил, что Цемаха выпускают из-под стражи под личное обязательство:

«Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно».

Также, суд возложил на Цемаха такие обязательства сроком на два месяца: прибывать на вызовы следователя, суд и прокурора; не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суда об изменении места жительства или работы. Кроме того, судья добавил:

«В случае невыполнения обязательства в отношении Цемаха может быть применена жесткая мера пресечения и на него может быть наложено денежное взыскание в размере 0,25 размера минимальной зарплаты до 2 размеров минимальной зарплаты».

Источник: https://donpress.com