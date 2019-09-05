«Будет зависеть от украинского руководства»: Путин анонсировал масштабный обмен пленными

05.09.2019 15:00

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной. В ходе Восточного экономического форума в российском Владивостоке.

Российский лидер отметил:

«Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу».

Путин уточнил, что обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным:

«Это хороший шаг к нормализации отношений. Мы две части одного и того же народа. Нормализация неизбежна. В ближайшей перспективе все будет зависеть от действующего украинского руководства»,.

Источник: https://donpress.com