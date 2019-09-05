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«Будет зависеть от украинского руководства»: Путин анонсировал масштабный обмен пленными
05.09.2019 15:00
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной. В ходе Восточного экономического форума в российском Владивостоке.
Российский лидер отметил:
«Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу».
Путин уточнил, что обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным:
«Это хороший шаг к нормализации отношений. Мы две части одного и того же народа. Нормализация неизбежна. В ближайшей перспективе все будет зависеть от действующего украинского руководства»,.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, обмен пленными
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