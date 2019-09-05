Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

05.09.2019 12:00

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидается очень неустойчивая погода, однако украинцы еще смогут насладиться очень теплыми и солнечными днями.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, 5 сентября, в четверг, ясная и сухая погода ожидается в северных и западных областях, где воздух будет прогреваться до 23-25 градусов. На востоке, в центре и на юге синоптики прогнозируют дожди. Самая высокая температура в этот день ожидается в южных областях - до 28 градусов. 6 сентября, в пятницу, небольшие грозовые дожди синоптики прогнозируют в северных и западных областях, а на востоке, на юге и в центре, напротив, погодные условия резко улучшатся, и в этот день будет тепло и ясно. Самая прохладная погода прогнозируется в западных областях - от 19 до 24 градусов. В остальных регионах воздух будет прогреваться до 23-28 градусов со знаком плюс.



В выходные дни, 7 и 8 сентября, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий, и лишь на западе, согласно их прогнозам, пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха на западе составит не выше 24 градусов, в остальных областях воздух прогреется от 24 до 28 градусов тепла.