- Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе12:00
- Виталий Кличко прокомментировал свое увольнение11:48
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это трэш»: в Раде наметился скандал из-за законодательных инициатив партии «Слуга народа»11:15
- Приметы на 5 сентября: что нельзя делать11:00
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- «Намыл, добыл – в тюрьму!»: Зеленский внес в Раду проект закона о незаконной добыче янтаря09:49
- Начисление больничных: как на выплаты влияют стаж, зарплата и количество дней09:17
- В Украине увеличились выплаты декретных пособий08:48
Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидается очень неустойчивая погода, однако украинцы еще смогут насладиться очень теплыми и солнечными днями.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, 5 сентября, в четверг, ясная и сухая погода ожидается в северных и западных областях, где воздух будет прогреваться до 23-25 градусов. На востоке, в центре и на юге синоптики прогнозируют дожди. Самая высокая температура в этот день ожидается в южных областях - до 28 градусов. 6 сентября, в пятницу, небольшие грозовые дожди синоптики прогнозируют в северных и западных областях, а на востоке, на юге и в центре, напротив, погодные условия резко улучшатся, и в этот день будет тепло и ясно. Самая прохладная погода прогнозируется в западных областях - от 19 до 24 градусов. В остальных регионах воздух будет прогреваться до 23-28 градусов со знаком плюс.
В выходные дни, 7 и 8 сентября, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий, и лишь на западе, согласно их прогнозам, пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха на западе составит не выше 24 градусов, в остальных областях воздух прогреется от 24 до 28 градусов тепла.
Теги: Донбасс, солнце, тепло, осень, прогноз погоды
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе12:00
- Виталий Кличко прокомментировал свое увольнение11:48
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это трэш»: в Раде наметился скандал из-за законодательных инициатив партии «Слуга народа»11:15
- Приметы на 5 сентября: что нельзя делать11:00
- В Сеть утекли данные более чем 400 миллионов пользователей «Фейсбука»10:45
- Днепровские КВНщики потроллили новую Раду (ВИДЕО)10:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака