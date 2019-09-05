На такое ранее шел только Янукович: журналист Романенко пояснил, почему уволили Кличко

05.09.2019 16:41

Увольнение Кличко с должности главы КГГА – это шаг Зеленского на скользкий лед.

Об этом сообщил журналист Юрий Романенко, передает "Диалог.UA".

Ранее Кабмин на заседании решил уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Так, он заверил, что на протяжении многих лет в Киеве собирали в одну должности мэра и главы КГГА.

Однако эта традиция была сломана после того, как к власти пришел Виктор Янукович.

Романенко подчеркивает, что тогда был снят с должности Черновецкий и назначен Попов. После в 2014-м на должность был назначен Виталий Кличко, которого избрали на выборах в Киеве.

Журналист подчеркнул, что теперь Зеленский так же решил разделить данные полномочия Кличко. Романенко призвал президента сделать все, чтобы данная коллизия в законодательных документах была убрана и избранный мэр Киева автоматически становился главой КГГА. Ранее Гончарук рассказал, почему уволил Кличко и кто его заменит. А Виталий Кличко назвал неконституционным решение Кабмина о своем увольнении с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА).



Источник: www.dialog.ua