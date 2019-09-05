- На такое ранее шел только Янукович: журналист Романенко пояснил, почему уволили Кличко 16:41
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью16:20
- Стало известно, накажут ли Порошенко за очередной "прогул" допроса в ГБР16:00
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- «Будет зависеть от украинского руководства»: Путин анонсировал масштабный обмен пленными15:00
- Преемница Супрун придумала свою «фишечку» для украинцев14:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В Украину возвращаются холод и грозы, но кое-где сухо и +30°: свежий прогноз13:45
На такое ранее шел только Янукович: журналист Романенко пояснил, почему уволили Кличко
Увольнение Кличко с должности главы КГГА – это шаг Зеленского на скользкий лед.
Об этом сообщил журналист Юрий Романенко, передает "Диалог.UA".
Ранее Кабмин на заседании решил уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Так, он заверил, что на протяжении многих лет в Киеве собирали в одну должности мэра и главы КГГА.
Однако эта традиция была сломана после того, как к власти пришел Виктор Янукович.
Романенко подчеркивает, что тогда был снят с должности Черновецкий и назначен Попов. После в 2014-м на должность был назначен Виталий Кличко, которого избрали на выборах в Киеве.
Журналист подчеркнул, что теперь Зеленский так же решил разделить данные полномочия Кличко. Романенко призвал президента сделать все, чтобы данная коллизия в законодательных документах была убрана и избранный мэр Киева автоматически становился главой КГГА. Ранее Гончарук рассказал, почему уволил Кличко и кто его заменит. А Виталий Кличко назвал неконституционным решение Кабмина о своем увольнении с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кличко, увольнение, Зеленский
- Кабмин не будет рассматривать увольнение Кличко
- Зеленский хочет уволить Кличко и назначить главой КГГА гендиректора «1+1» Александра Ткаченко - СМИ
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи
- На вопросы отвечает юрист. Часть 192
- Зеленский уволил 46 глав РГА в 12 областях
- Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- На такое ранее шел только Янукович: журналист Романенко пояснил, почему уволили Кличко 16:41
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью16:20
- Стало известно, накажут ли Порошенко за очередной "прогул" допроса в ГБР16:00
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- «Будет зависеть от украинского руководства»: Путин анонсировал масштабный обмен пленными15:00
- Преемница Супрун придумала свою «фишечку» для украинцев14:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В Украину возвращаются холод и грозы, но кое-где сухо и +30°: свежий прогноз13:45
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака