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Начисление больничных: как на выплаты влияют стаж, зарплата и количество дней

05.09.2019 09:17
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Начисление больничных: как на выплаты влияют стаж, зарплата и количество дней

С начала года Фонд соцстрахования принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает finance.

“Общее количество листков нетрудоспособности снизилось на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось на 4,1%”, – говорится в сообщении.

От чего зависит размер больничных:

  • от среднего дневного заработка,
  • от страхового стажа работника.

Выплата больничных:

  • Выплата больничных застрахованным лицам начинается с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности.
  • Оплата пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, осуществляется за счет средств работодателя.
  • Расчет больничных производится по одинаковому алгоритму.
  • Основанием для назначения больничных и декретных является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

Влияние страхового стажа на размер больничных:

  • стаж до 3 лет – выплата 50% среднего заработка,
  • от 3 до 5 лет – 60% среднего заработка,
  • от 5 до 8 лет – 70% среднего заработка,
  • свыше 8 лет – 100% среднего заработка.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, больничный, стаж, выплаты
 
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