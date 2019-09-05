Начисление больничных: как на выплаты влияют стаж, зарплата и количество дней

05.09.2019 09:17

С начала года Фонд соцстрахования принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает finance.

“Общее количество листков нетрудоспособности снизилось на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось на 4,1%”, – говорится в сообщении.

От чего зависит размер больничных:

от среднего дневного заработка,

от страхового стажа работника.

Выплата больничных:

Выплата больничных застрахованным лицам начинается с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности.

Оплата пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, осуществляется за счет средств работодателя.

Расчет больничных производится по одинаковому алгоритму.

Основанием для назначения больничных и декретных является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

Влияние страхового стажа на размер больничных: