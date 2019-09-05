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Начисление больничных: как на выплаты влияют стаж, зарплата и количество дней
05.09.2019 09:17
С начала года Фонд соцстрахования принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает finance.
“Общее количество листков нетрудоспособности снизилось на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось на 4,1%”, – говорится в сообщении.
От чего зависит размер больничных:
- от среднего дневного заработка,
- от страхового стажа работника.
Выплата больничных:
- Выплата больничных застрахованным лицам начинается с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности.
- Оплата пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, осуществляется за счет средств работодателя.
- Расчет больничных производится по одинаковому алгоритму.
- Основанием для назначения больничных и декретных является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.
Влияние страхового стажа на размер больничных:
- стаж до 3 лет – выплата 50% среднего заработка,
- от 3 до 5 лет – 60% среднего заработка,
- от 5 до 8 лет – 70% среднего заработка,
- свыше 8 лет – 100% среднего заработка.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, больничный, стаж, выплаты
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