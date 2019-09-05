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«Намыл, добыл – в тюрьму!»: Зеленский внес в Раду проект закона о незаконной добыче янтаря
Гарант Конституции украинского государства Владимир Зеленский внес в украинский парламента проект закона об уголовной ответственности за незаконную добычу в нашей стране янтаря.
Как информирует replyua.net, на сайте Верховной Рады Украины был опубликован законопроект №2059 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины». Более того, проект закона был определен, как неотложный.
В частности, стало известно, что президент украинского государства Владимир Зеленский предложил дополнить Уголовный кодекс статьи 240-1 «Незаконная добыча янтаря». В законопроекте, который был внесен Верховным главнокомандующим ВСУ в Раду, говорится: «Незаконная добыча янтаря наказывается штрафом (от 12 до 51 тысячи гривен) или ограничением (лишением) свободы на срок от 1 до 3 лет. Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом (от 51 до 170 тысячи гривен) или ограничением (лишением) свободы на срок от 3 до 6 лет».
Теги: Донбасс, законопроект, янтарь, добыча, Верховная Рада, Зеленский
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